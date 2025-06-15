İsrail, son haftalarda İran’a yönelik gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla dikkat çekerken, bu saldırının bölgede gerilimi daha da tırmandırmasından endişe ediliyor. Meşhed Havalimanı'na yapılan bu son saldırı, İran'ın sivil altyapısına doğrudan yapılan nadir müdahalelerden biri olarak kayda geçti.

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırı sonrası havaalanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve bazı uçuşların iptal edildiğini aktardı. İran tarafından saldırıya ilişkin resmi bir yanıt ise henüz gelmedi.

Bölgesel Gerilim Derinleşiyor

Uzmanlar, İsrail'in bu tür hamlelerinin sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını ve İran’ın hava taşımacılığı altyapısına yönelik olası yeni saldırıların bölgede büyük bir çatışma riskini beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.