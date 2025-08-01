Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada Türkiye’nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında meydana gelen yangınların Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri tarafından başarıyla söndürüldüğünü belirtti.

Orman yangınlarının kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle mücadeleye dikkat çekti. "Yangınlar şükür ki sona erdi, ama sosyal medyadaki dezenformasyon yangını hız kesmeden sürüyor" diyen Yumaklı, yalnızca bir gün içinde Orman Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı basın açıklaması yaptığını hatırlattı.

"Gerçekleri Bıkmadan Usanmadan Anlatacağız"

Bakan Yumaklı, İletişim Başkanlığı ile birlikte hazırlanan “Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler” başlıklı 19 soruluk bilgilendirme kitapçığını kamuoyuyla paylaştıklarını da açıkladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor; yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var; nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor."

Yumaklı, 200 yıla yakın kurumsal geçmişiyle Orman Genel Müdürlüğü’nün, ormanları olduğu kadar gerçekleri de korumaya devam edeceğini vurguladı. “Yanan her bir karış toprak yeniden yeşerecek. Bu fedakâr emeğe saygısızlık edenlere karşı yılmadan gerçekleri anlatacağız. Yalanları ise onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yok edeceğiz,” sözleriyle kamuoyuna seslendi.