Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 televizyon kanalına 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası uygulama kararı aldı. Kararın gerekçesi, “4 Soru 4 Yanıt” programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri olduğu iddia edildi.

RTÜK'ün, söz konusu açıklamaların “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” ettiği iddiasıyla cezayı uygun bulduğu söyleniyor.

Buna göre TELE1’in yayını 6 Ağustos Çarşamba’yı 7 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece 00.00’da geçici olarak durdurulacak. Kanal yönetimi, cezanın yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuracağını belirtti. Mahkemeden karar çıkmaması halinde yayın beş gün boyunca kesilecek.