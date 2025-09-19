Karşılaşmanın başında Yunus Akgün’ün golüyle öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı 3-1 geride kapattı. İkinci yarıda topla oynama oranı yüksek olsa da üretkenlik konusunda zorlanan sarı-kırmızılılar, maçtan 5-1’lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlarken, 16 maçlık yenilmezlik serisini de Frankfurt deplasmanında yitirdi.

Yenilmezlik Serisi Almanya’da Sona Erdi

Galatasaray, Nisan 2025’te Samsunspor karşısında başlattığı 16 maçlık yenilmezlik serisini Eintracht Frankfurt karşısında sonlandırdı. Bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa arenasında önemli galibiyetler elde eden sarı-kırmızılılar, bu sezon Devler Ligi’ne ise kötü bir başlangıç yaptı.

Avrupa’da Deplasman Sorunu Sürüyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 maçta galibiyet alamadı. Son dış saha zaferini Manchester United karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 10 Avrupa deplasmanında 4 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet yüzü göremedi.

Şampiyonlar Ligi Kâbusu: Son 18 Maçta 1 Galibiyet

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son 18 maçta sadece bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşarken, tek galibiyetini geçtiğimiz sezon Manchester United karşısında elde etti.

Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi’nde İlk Gol

Galatasaray’ın genç kaptanı Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı. Maçın 8. dakikasında ağları sarsan milli oyuncu, Devler Ligi’nde bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkarken, Galatasaray formasıyla ikinci kez bu turnuvada süre aldı.

Barış Alper 3 Maç Sonra 11'e Döndü

Barış Alper Yılmaz, 3 maçlık aranın ardından ilk 11’de sahaya çıktı. NEOM transfer krizi sonrası forma şansı bulamayan oyuncu, Frankfurt maçında santrfor olarak görev yaptı ancak 24. dakikada önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo’dan Devler Ligi İlkleri

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır, kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarken; Fildişili savunmacı Wilfried Singo ise ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray, 4 Yıl Sonra Avrupa’da 5 Gol Yedi

Eintracht Frankfurt karşısında kalesinde 5 gol gören Galatasaray, Avrupa'da en son 2021 yılında PSV Eindhoven karşısında 5-1 kaybetmişti. Bu maç, sarı-kırmızılıların son yıllardaki en ağır Avrupa mağlubiyetlerinden biri oldu.