Mamak’ın Mutlu Mahallesi’nde sekiz gecekondunun bulunduğu alanda çıkan yangın, çevrede endişe yaratırken, olay yerine ilk ulaşanlardan biri Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin oldu. Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ile birlikte yangın alanında incelemelerde bulunan Başkan Şahin, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangında can kaybı yaşanmamış olması ise en büyük teselli olarak kayıtlara geçti.

Yangının çıktığı alanın, Mamak’ta yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki son gecekondu bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Şahin, “Türkiye’nin pek çok yerinde yangınlarla mücadele sürerken bugün biz de burada, dönüşüm alanında çıkan bir yangına tanıklık ettik. Bölgenin hemen aşağısında bir petrol istasyonu ve çok sayıda yapı vardı. İtfaiye ekiplerimiz zamanında müdahale ederek daha büyük bir felaketi önledi. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadelede görev alan itfaiye ve emniyet ekiplerine teşekkür eden Şahin, sürece katkı sağlayan belediye personeline ve mahalle muhtarına da minnettarlığını dile getirerek, “Umarız bir daha böyle üzücü olaylar yaşamayız” dedi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Başkan Şahin, emniyet güçlerinin konuyla ilgili detaylı inceleme yürüttüğünü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Alevlerin Arasından Kurtarılan Yavru Köpekler Yeni Yuvalarında

Yangın sırasında gecekonduların arasında kalan üç yavru köpek, ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan yavrular, yangının hemen ardından Mamak Belediyesi’ne bağlı Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’ne götürülerek koruma altına alındı.

Olayın ertesi günü bakım merkezini ziyaret eden Başkan Şahin, yavru köpeklerin sağlık durumları hakkında veteriner hekimlerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında sevimli dostlara “Mutlu”, “Kutlu” ve “Bulut” isimlerini veren Şahin, onların barınaktaki yeni hayatlarına umutla başlamasını sağladı. İlk aşamada dış parazit tedavileri ve temizlikleri yapılan yavrulara, aynı merkezde yeni doğum yapmış bir köpek sütannelik yapmaya başladı. Yeni annelerini çabucak benimseyen yavrular, fiziksel ve duygusal iyileşme sürecine hızla girdi.

Veterinerler, sütannelik bağının yavru köpeklerin toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Sütten kesilmelerinin ardından iç parazit tedavileri ve genel bakım süreçleri titizlikle sürdürülecek.