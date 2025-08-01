Çankaya Belediyesi’nin yaz akşamlarını renklendiren Açık Hava Sinema Günleri, bu yıl Uzay Filmleri Festivali ile taçlanıyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 2-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, sinema tutkunları hafta sonları uzayın gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacak.

Her cumartesi ve pazar gerçekleşecek sekiz film gösteriminin yanı sıra, bilim ve eğlenceyi bir araya getiren çeşitli etkinlikler de festival programında yer alacak.

Gökbilime İlgi Duyanlar İçin Söyleşiler

Festival kapsamında düzenlenecek söyleşiler, uzaya ilgi duyan katılımcılara bilgi dolu bir deneyim sunacak. İlk söyleşi, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da “Astro Fotoğrafçılık: Antik Fotonları Yakalamak” başlığıyla Mustafa Aydın’ı ağırlayacak. Ertesi gün, 3 Ağustos Pazar saat 18.30’da ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Kutluay Yüce, “Evrendeki Düzenli Yapılaşma” konusuyla festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Eğlence ve Bilim Bir Arada

Festival her gün saat 17.00’de başlayacak etkinliklerle dopdolu geçecek. Uzay temalı oyun alanı, yüz boyama etkinlikleri, DJ performansı ve teleskopla gökyüzü gözleminin yanı sıra bilgi yarışmaları ve Cosplay Kostüm Yarışması gibi eğlenceli aktiviteler katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Aksaray'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale ye çıkacak
Aksaray'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale ye çıkacak
İçeriği Görüntüle

Gösterim Takvimi

Açık havada gerçekleşecek film gösterimleri her akşam saat 20.00’de başlayacak. Festivalin film takvimi ise şöyle:

  • 2 Ağustos CumartesiInterstellar

  • 3 Ağustos PazarDune: Part One

  • 9 Ağustos CumartesiArriva

  • 10 Ağustos PazarGravity

  • 16 Ağustos CumartesiDune: Part Two

  • 17 Ağustos PazarOblivion

  • 23 Ağustos CumartesiThe Martian

  • 24 Ağustos Pazar2001: A Space Odyssey

Muhabir: Şevval Ateş