Çankaya Belediyesi’nin yaz akşamlarını renklendiren Açık Hava Sinema Günleri, bu yıl Uzay Filmleri Festivali ile taçlanıyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 2-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, sinema tutkunları hafta sonları uzayın gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacak.

Her cumartesi ve pazar gerçekleşecek sekiz film gösteriminin yanı sıra, bilim ve eğlenceyi bir araya getiren çeşitli etkinlikler de festival programında yer alacak.

Gökbilime İlgi Duyanlar İçin Söyleşiler

Festival kapsamında düzenlenecek söyleşiler, uzaya ilgi duyan katılımcılara bilgi dolu bir deneyim sunacak. İlk söyleşi, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da “Astro Fotoğrafçılık: Antik Fotonları Yakalamak” başlığıyla Mustafa Aydın’ı ağırlayacak. Ertesi gün, 3 Ağustos Pazar saat 18.30’da ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Kutluay Yüce, “Evrendeki Düzenli Yapılaşma” konusuyla festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Eğlence ve Bilim Bir Arada

Festival her gün saat 17.00’de başlayacak etkinliklerle dopdolu geçecek. Uzay temalı oyun alanı, yüz boyama etkinlikleri, DJ performansı ve teleskopla gökyüzü gözleminin yanı sıra bilgi yarışmaları ve Cosplay Kostüm Yarışması gibi eğlenceli aktiviteler katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Gösterim Takvimi

Açık havada gerçekleşecek film gösterimleri her akşam saat 20.00’de başlayacak. Festivalin film takvimi ise şöyle:

2 Ağustos Cumartesi – Interstellar

3 Ağustos Pazar – Dune: Part One

9 Ağustos Cumartesi – Arriva

10 Ağustos Pazar – Gravity

16 Ağustos Cumartesi – Dune: Part Two

17 Ağustos Pazar – Oblivion

23 Ağustos Cumartesi – The Martian

24 Ağustos Pazar – 2001: A Space Odyssey