Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yaşanan disiplin ihlalleriyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini kamuoyuna duyurdu. Birçok kulüp ve bireysel isim çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna gönderildi.

Kulüp Sevkleri:

Beşiktaş : Taraftar kaynaklı saha olayları ve çirkin/kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray : Benzer şekilde çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe: Tribünlerdeki olumsuz tezahüratlar ve saha içi olaylar nedeniyle kurulun gündemine alındı.

Bireysel Sevkler:

Orkun Kökçü : Müsabaka sırasında kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Okay Yokuşlu : Sahadaki kural ihlali gerekçesiyle disiplin kuruluna yönlendirildi.

Salih Tekke: Talimatlara aykırı davranışları ve hakaret içeren söylemleri nedeniyle sevk edildi.

Kulüp Görevlileri:

Mustafa Önder (Galatasaray): Talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle disipline gönderildi.

Utku Yurtbil (Galatasaray): Aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer kulüp görevlisi oldu.