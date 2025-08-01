EBRU APALAK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 29 Mart 2025 tarihinde başlattığı “İmamoğlu’na Özgürlük” imza kampanyasına Trabzon’dan yoğun destek geldi. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak’ın SONSÖZ’e verdiği bilgiye göre, kentte şimdiye dek yaklaşık 170 bin yurttaş imza verdi. Ortahisar, Akçaabat ve Beşikdüzü en fazla imza toplanan ilçeler olurken, kampanyaya katılım CHP’nin son yerel seçimde aldığı oyu da aştı.

CHP, TRABZON’DA 200 BİN KİŞİYE ULAŞMAYI BEKLİYOR

Bak, Trabzon’da Ekrem İmamoğlu için şimdiye kadar toplanan imza sayısını SONSÖZ’e açıkladı. Kentte dört ayda 170 bin kişinin İmamoğlu’nun tahliye edilmesi için imza verdiğini söyledi. On sekiz ilçesi olan Trabzon’un Ortahisar ilçesinden 73 bin kişi kampanyayı imzaladı. Ortahisar’ı, 25 bin 933 imzayla İmamoğlu’nun doğduğu Cevizli Mahallesi’nin bağlı olduğu Akçaabat izledi. Akçaabat’ı ise 8861 imzayla Beşikdüzü takip etti. En az imza veren ilçe Dernekpazarı oldu. İlçeden yalnızca 119 imza verildi. 30 Temmuz 2025 tarihine kadar kentte toplam 160 bin 963 kişi imza verdi. CHP Trabzon İl Başkanlığı’nda 1200 imza toplandı.

İl Başkanı Mustafa Bak, kampanya hedefini önce 175 bin olarak belirlediklerini, daha sonra bu hedefi 200 bine çıkardıklarını açıkladı.

İMAMOĞLU 31 BİN İMZAYLA CHP’NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI GEÇTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Trabzon’da Beşikdüzü ve Ortahisar belediyelerini kazanan CHP’nin “İmamoğlu’na Özgürlük” imza kampanyasında bu iki ilçe de en fazla imza veren üç ilçe arasında yer aldı.

İmamoğlu için toplanan imza sayısı, CHP’nin son yerel seçimde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral’ın aldığı 129 bin 820 oyu 31 bin 143 farkla geçti.

CHP, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun tahliye edilmesi için 29 Mart’ta İstanbul Maltepe Mitingi’nde imza kampanyası başlattı.

Parti, kampanya ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs 2023 seçiminde aldığı 27,73 milyon oy kadar imza toplamayı hedefliyor.

CHP’nin imzaya açtığı metinde şu ifadeler yer alıyor: “Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.”