Özel, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunun ardından bu ziyaretin planlandığını ancak araya giren terör saldırısı nedeniyle ziyaretin bir başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretine dönüştüğünü belirtti.

2032 Hedefi: KAAN Kendi Motoruyla Uçacak

Ziyaret sırasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından kurumla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldığını aktaran Özel, tesislerde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi. KAAN projesine değinen Özel, “KAAN’ın motorunun da burada üretilmesinin hedeflendiği 2032 yılını ve kendi motoruyla uçabildiği günleri görme kararlılığını burada gördük.” dedi.

“TUSAŞ Türkiye’nin Gözbebeği”

TUSAŞ’ın Türkiye için stratejik önemine dikkat çeken Özgür Özel, kurumda on binlerce kişinin emeğinin bulunduğunu belirterek, “Eskişehir’deki fabrikası ve buradaki kampüsüyle tüm ihtiyaçları hassasiyetle karşılanan bu kurum, üzerine titrenmesi gereken bir yapı.” dedi.

Özel, “Dünden bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TUSAŞ Siyaset Üstüdür”

Gazetecilerin siyasi sorularını ise ziyaretin ardından yanıtlayacağını belirten Özel, “Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur.” açıklamasında bulundu.