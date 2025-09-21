Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Hamidiye mavkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize istikametine giden O.S. idaresindeki ahşap malzeme yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki A.K., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Devrilen TIR ve dorsesinin yoldan vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü. (DHA)
Kaynak: DHA