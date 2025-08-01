Başkent Ankara’da bugün etkili olması beklenen yağışlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan uyarı geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde yer yer kuvvetli sağanakların beklendiğini belirtti.

Ankara’da hava durumu bugün yağışlı geçecek. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son meteorolojik değerlendirmelere dayanarak yaptığı paylaşımda, kent merkezinde aralıklarla yağış beklendiğini, bu yağışların zaman zaman orta kuvvette, bazı bölgelerde ise kuvvetli olabileceğini duyurdu.

Özellikle dış ilçelerde, Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiğini vurgulayan Yavaş, belediye ekiplerinin sahada hazır beklediğini belirtti. Vatandaşların da ani su baskınları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, yağışların gün boyu etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.