Beypazarı, 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’nin kapanış etkinliklerine hazırlanıyor. Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya üzerinden paylaştığı çağrıyla bütün vatandaşları geceye katılmaya davet etti.

Etkinlikler 2 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da birbirinden renkli halk dansları gösterileriyle başlayacak. Saat 22.00’de ise sahneye sırasıyla Mustafa Ünal ve Nisa Bayram çıkacak. Festival, şarkılarla, danslarla ve dostluk mesajlarıyla sona erecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, “Kültürümüzü doyasıya yaşayacağımız bu güzel festivali hep birlikte tamamlayalım” dedi.