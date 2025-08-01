İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında düzenlenen iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte dosya, esas numarası verilerek davaya dönüştü. Tutuklu sanıkların durumu ve ilk duruşma tarihi ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

CHP cephesinden konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın, tüm suçlamaların mahkeme huzurunda yanıt bulacağını ifade etti. Aydın, “İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Büyükşehir eski Başkanımız Tunç Soyer’in de aralarında olduğu tüm sanıkların suç teşkil eden bir eylemi olmadığını, yargı süreci tamamlandığında kamuoyu net bir şekilde görecektir” diye belirtti.