TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Yüksek Hakem Kurulu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmenin ardından, TES-İŞ Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. Atalay, hükümetin sunduğu son teklifin “yüzde 100 olmasa da olumluya yakın” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atalay, son teklifin detaylarını da kamuoyu ile paylaştı. Hükümetin sunduğu yeni teklifin önceki rakamların biraz üzerine çıktığını belirten Atalay, “Bizim talebimiz ikinci 6 ay için yüzde 16,57 idi. Hükümetin son teklifi bu oranın altında kalsa da 11’in üzerine çıkıldı, makul bir seviyeye yaklaşıldı” dedi.

“Kararı İşçi Verecek, Ben Sadece İletirim”

Atalay, teklifin sendika başkanları tarafından üyelerle paylaşılacağını ve kararın işçiler tarafından verileceğini vurguladı. “Ben imza yetkisine sahibim ama üyelerin onaylamadığı bir teklife imza atmam. Kararı işçi verecek, biz sadece ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili bilgi veren Atalay, şunları kaydetti:

“Teklif metni paraflandı, ancak bu bir tutanak. Bakan yurt dışında olduğu için süreç Bakan Yardımcısı aracılığıyla yürütüldü. Eğer işçilerimiz bu teklifi uygun görürse, cumartesi gününe kadar bildirilecek. Olumlu bir karar çıkarsa biz de Bakanlığa iletiriz. Aksi takdirde bu teklifi reddederiz.”

“Bu Son Teklif, Yeni Görüşme Olmayacak”

Hükümetin sunduğu teklifin nihai olduğunu belirten Atalay, “Bu, bize sunulan son teklif. Yeni bir görüşme yapılması planlanmıyor. Dolayısıyla karar netleşene kadar süreci dikkatle takip edeceğiz” dedi.

Grev Ertelemesine Tepki: “Anayasa Mahkemesi Kararı Ortada”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın aldığı grev kararının “milli güvenlik” gerekçesiyle 60 gün ertelenmesine de değinen Atalay, kararı doğru bulmadığını söyledi. “Anayasa Mahkemesi, böyle bir ertelemenin yapılamayacağına dair karar vermişti. Ancak grev yine ertelendi. Bu ülkede maalesef böyle bir sistem var” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Atalay, açıklamasının ardından sendika başkanlarıyla birlikte TES-İŞ Genel Merkezi'nde son teklifi değerlendirmek üzere toplantıya geçti.