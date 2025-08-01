Osmaniye’nin Haraz Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan kazada, elektrikli bisikletin yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaçay Mesire Alanı yakınlarında seyir halindeki ve üzerinde iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet, yokuş aşağı inerken virajı alamayıp köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye uçtu. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hayrullah Üveys’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Oğuzhan A. ise ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayrullah Üveys’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.