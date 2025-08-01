Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” sloganıyla sürdürülen mahalle buluşmaları kapsamında Aşağı Eğlence ve Emrah Mahallesi sakinleriyle Yavuz Sultan Selim Parkı’nda bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“Halkın Yanında, Sorunların Merkezindeyiz”

Konuşmasında halkla birebir temas kurmanın değerine vurgu yapan Başkan Özarslan, “Perşembe günleri belediyemizde gerçekleştirdiğimiz halk günlerini mahallelere taşıdık. Böylece sorunlara yerinde ve hızlı müdahalede bulunabiliyoruz. Amacımız halkın hizmetinde olmak. Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç ya da soğukta girmesine müsaade etmeyeceğiz. Her kesimin yanında olacak; Keçiören’i birlikte yöneteceğiz. Özellikle kadınlarımızı ve annelerimizi her zaman baş tacı edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anında Talimat, Hızlı Çözüm

Program boyunca mahalle sakinlerinden gelen talepleri tek tek dinleyen Başkan Özarslan, ilgili konular için birim müdürlerine anında talimat verdi. Son dönemde Keçiören’de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla da yakından ilgilenen Özarslan, zarar görenlerin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini ve gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Ayrıca kaldırım yenileme çalışmalarının kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi.

Alanın bir köşesinde kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi standında ise iş arayan vatandaşların başvuruları alındı.

“Katılımcı Belediyecilikle Keçiören’i Daha İleri Taşıyacağız”

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, konuşmasında şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, “Başkanımızla birlikte muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle iç içe çalışıyoruz. Desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Keçiören’i hep birlikte daha ileri taşıyacağız” dedi.

Muhtarlardan Başkan Özarslan’a Teşekkür

Emrah Mahallesi Muhtarı Muhabbet Ağtaş, mahalle buluşmalarının halkla iletişimi güçlendirdiğini belirterek Başkan Özarslan’a teşekkür etti. Aşağı Eğlence Mahallesi Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç ise, “Başkanımız her mahalleyi ziyaret ederek sorunları birebir dinliyor. Bu samimi yaklaşımı için kendisine minnettarız” diye konuştu.

Çocuklar da Unutulmadı

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Özarslan, Atatürk Anıtı yapılmasını isteyen bir çocuğun isteğine kayıtsız kalmadı ve parka bir anıt yapılacağının sözünü verdi. Program sonunda çocuklara futbol topu hediye eden Özarslan, miniklerin yüzünü güldürdü. Mahalle buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, doğrudan iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımdan dolayı Başkan Özarslan’a teşekkür etti.