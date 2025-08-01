Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan beton ve ahşap karışımı 3 katlı bir uygulama otelinde gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında, otelde kalan misafirler ve çalışanlar hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 01.00 sıralarında başlayan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otelde konaklayan 9 kişi ile 3 otel çalışanı, yangın alarmlarının devreye girmesiyle birlikte güvenli şekilde binadan tahliye edildi.

Vali Baruş: "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da olay yerine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Baruş yaptığı açıklamada, yangının hızla fark edilip müdahale edilmesinin olası bir faciayı önlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İhbarın ardından Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. O esnada otelde 9 misafir ve 3 çalışan vardı. Yangın alarmlarının çalmasıyla birlikte binadakiler hızlı şekilde tahliye edildi. Çok şükür yaralanan olmadı, can kaybı yaşanmadı."

Yangının büyük ihtimalle otelin alt katında bulunan cihazların bulunduğu bölümden çıktığını belirten Vali Baruş, çıkış nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonrası netleşeceğini söyledi. Otelde kalan misafirlerin farklı bir konaklama yerine yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.