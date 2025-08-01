YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar için süreç resmen başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercihlerin 13 Ağustos 2025 Salı günü saat 23.59’a kadar yapılabileceği belirtildi. Adayların tercih işlemlerini tamamlamaları için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Tercih sürecinde adaylara, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu rehberlik edecek.