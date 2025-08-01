Sedat Peker, bazı medya organlarında yer alan "tehdit" içerikli haberlerde adının geçmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sedat Peker, kamuoyunda son günlerde sıkça yer alan "şu kişi Peker tarafından tehdit edildi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Açıklamasında, "Son günlerde neredeyse her gün ‘Sedat Peker’in adıyla şu kişi tehdit edildi, bu kişi tehdit edildi’ şeklinde haberler çıkıyor. Adımın bu tür olaylara karıştırılması, toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı fazlasıyla rahatsız etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bu tarz mesnetsiz iddialarla kamuoyunun meşgul edilmesini doğru bulmadığını belirten Peker, "İsmimin böyle olaylarla anılmasından duyduğum rahatsızlığı açıkça ifade ediyorum" dedi.

Peker, ilgili haberlerin toplumda yanlış algı yarattığını ve bu durumun kişilik haklarını zedelediğini savundu.