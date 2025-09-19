Salıcı, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda aday olmayacağını ve başını çekeceği herhangi bir liste hazırlığı içinde bulunmayacağını duyurdu.

Partiyi şahsi hırslardan ve gereksiz tartışmalardan koruma iradesiyle bu kararı aldığını belirten Salıcı, “Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi.

Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum” anlayışıyla yoluna devam edeceğini de vurguladı.