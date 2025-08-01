Toplam uzunluğu 52 kilometre olan otoyol; 41 kilometre 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli ana yol ve 11 kilometre 2 gidiş 2 geliş bağlantı yollarından oluşuyor. Projede ayrıca 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit, 34 altgeçit, 74 menfez, 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi de yer alıyor.

Turizm ve Ekonomiye Büyük Katkı

Bakan Uraloğlu, otoyolun Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Çeşmeli Kavşağı’ndan başlayarak Kızkalesi’ne kadar uzanacağını ve D-400 Devlet Yolu'na paralel ilerleyeceğini belirtti. Proje sayesinde Mersin’in önemli turizm bölgelerine erişim kolaylaşacak, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ulaşım hızlanacak. Böylece hem yerli hem de yabancı turist sayısında artış sağlanması hedefleniyor.

Yıllık 2,2 Milyar TL Tasarruf

Yeni otoyol sayesinde her yıl 1,9 milyar TL zamandan, 300 milyon TL akaryakıttan olmak üzere toplam 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, karbon emisyonunun da 17 bin ton azaltılacağını ifade etti. Bu yönüyle projenin doğa dostu bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Kamu-Özel İş Birliği ile Hayata Geçiyor

Projeyi kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu model sadece yapım değil, aynı zamanda bir finansman çözümüdür. Kamu kaynağı kullanmadan, özel sektörün gücüyle yatırımları kısa sürede hayata geçiriyoruz" dedi.