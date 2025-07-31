Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Fidol Okulları'nın sahibi Faik Birgül hakkında sosyal medya üzerinden suç duyurusunda bulundu. Sendika, Birgül'ün öğretmenleri tehdit ettiğini, sigorta usulsüzlüğü yaptığını ve sendikal örgütlülüğü hedef aldığını iddia ediyor.

Öğretmenlere Tehdit İddiası!

Sendikanın paylaşımında yer alan ifadelere göre, Faik Birgül sorunlar karşısında öğretmenleri yıldırmak amacıyla tehdit yoluna başvuruyor. İddialara göre, sendika yöneticilerinden birine “Kökten halledip, sesini keseceğim” ifadelerini kullanan Birgül, öğretmenlerin ailelerine ulaşmaya çalışarak baskı oluşturuyor. Sendika, bu tehditle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı bilgilendirdiklerini açıkladı.

Sigortasız Çalıştırma ve Vergi Kaçırma İddiaları!

Bir diğer önemli iddia ise sigorta usulsüzlüğü. Faik Birgül’ün çalışan öğretmenlerin maaşını elden verdiği ve sigortalarını yalnızca asgari ücret üzerinden yatırdığı ifade ediliyor. Bu uygulamanın hem öğretmenin geleceğini riske attığı hem de vergi kaçırma suçu teşkil ettiği belirtiliyor.

Öğretmenlik Mesleğine Saygısızlık!

Sendika, Birgül’ün atanamayan öğretmenleri değersizleştiren söylemler kullandığını da dile getiriyor. Paylaşımda, Faik Birgül’ün “Ben 96 kişiye ekmek veriyorum” şeklindeki ifadesine tepki gösteriliyor ve öğretmenlerin alın teri sayesinde bu düzenin döndüğü vurgulanıyor.

Sendikal Faaliyetlere Müdahale!

Bir diğer suçlama ise sendikal örgütlenmeye karşı yürütülen sistematik baskı. Faik Birgül’ün, sendika üyelerini “marjinal grup” şeklinde tanımlayarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Sendika bu durumu, “Sendikal faaliyetleri engelleme” suçu kapsamında değerlendiriyor.

Sendikadan Mesaj: “O devir bitti, biz varız!”

Sendika açıklamasında, öğretmenlerin artık susmayacağını ve hak mücadelesini sürdüreceğini belirterek şu ifadeye yer verdi: “Hakkını arayanları korkutmaya, yıldırmaya çalıştığın, öğretmenleri tehdit ederek varlığını devam ettirdiğin o devir bitti. Biz varız!”

Faik Birgül Kimdir?

Faik Birgül, 1974 yılında Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını çeşitli zorluklara rağmen tamamladı ve eğitim alanında kariyer yaptı. 2017 yılında İstanbul Koşuyolu’nda Fidol Okulları’nı kurdu. Kurumun eğitim modeli, Finlandiya eğitim sistemi ile Türkiye’de geçmişte uygulanmış olan Köy Enstitüleri yaklaşımını birleştirmeyi amaçlamaktadır.

2019 yılında Doğa Koleji’nde yaşanan mali kriz sırasında, bazı öğrenci ve öğretmenlerin Fidol Okulları’na geçişine olanak sağladı. Kurum halen okul öncesinden ortaokula kadar eğitim vermeye devam etmektedir.