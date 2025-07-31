Delta’nın Airbus A330-900 tipi yolcu uçağı, Salt Lake City’den Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek üzere havalanmıştı. Ancak uçak, yerel saatle 20.00 civarında şiddetli türbülans nedeniyle Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

25 Yolcu ve Kabin Görevlisi Hastaneye Kaldırıldı

Delta Havayolları tarafından yapılan açıklamada, “Uçak iniş yaptığında tıbbi ekipler hazır bekliyordu. Yolcular ve kabin ekibi sağlık açısından değerlendirildi. 25 kişi hastaneye sevk edildi” denildi.

Delta ayrıca, mağdur yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Delta Care Team” adlı özel bir destek ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.

Uçakta kaç yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.