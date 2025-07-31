Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesinde, Brezilya’nın son dönemdeki politikalarının ABD için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Brezilya’daki ciddi insan hakları ihlallerinin de bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Brezilya menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranı beş kat artırılarak yüzde 50’ye çıkarıldı. Söz konusu kararın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ciddi şekilde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Ekonomik ve Diplomatik Yansımalar Bekleniyor

Uzmanlara göre bu adım, ABD-Brezilya ilişkilerinde yeni bir gerilim sürecini başlatabilir. Kararın, hem Brezilya ihracatını hem de ABD’deki ithalatçıları etkilemesi bekleniyor.