EBRU APALAK

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20:00’de verildi. Tören, Hrant Dink Vakfı’nın (HDV) web sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında canlı yayınlandı.

Töreni oyuncu Hazal Türesan sundu. Sibil ve Zelişah, Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan, Selin Sümbültepe ve Erkan Zeki Ar ve Gevende törende yer aldı.

“AHPARİG” İLK KEZ SÖYLENDİ

Hüsnü Arkan’ın Hrant Dink için yazıp bestelediği “Ahparig” şarkısı, Arkan ve Ceylan Ertem’in yorumuyla ilk kez izleyicilerle buluştu. Belgesel sinemacı Ümit Kıvanç’ın “Hafıza Yetersiz” filminden görüntülerle hazırlanan video da ilk kez gösterildi.

Bu yıl 17. kez verilen ödül, her yıl ayrımcılık, ırkçılık ve şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan kişilere veriliyor. Ödül, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve insanlara ilham veren iki kişi, kurum ya da organizasyona –biri Türkiye’den, diğeri yurt dışından– takdim ediliyor. Ödüller, uluslararası jürinin HDV’nin web sitesinde açık yöntemle aday gösterilen kişiler arasından iki turlu bir seçimle sahiplerini buluyor. Bu yılki jüri, 2024 Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün sahibi kadın hakları aktivisti Rugiatu Neneh Turay, akademisyen Aslı Ü. Bâli, gazeteci Zeynep Oral gibi isimlerden oluştu.

Törende tüm dünyada sene boyunca insan hakları, demokrasi ve adalet gibi alanlarda yürüttükleri hak savunuculuğuyla insanlara ve insanlığa ışık tutan kişi ve kurumlar, 2025’in “Işıklar”ı olarak tanıtıldı. Polonya, Filistin, İstanbul Barosu, İzmir’deki belediye işçileri ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mücadeleleri yılın “Işıklar”ı arasında yer aldı.

“NASIL BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ?”

HDV Başkanı Rakel Dink, törende ilk konuşmayı yaptı. Dink, Türkiye’de hapiste olan siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerden söz etti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl bir gelecek inşa ediyoruz? Bir yanda cezasızlık, diğer yanda masumiyet karinesinin ihlali. Delil olmadan hapsetmek, delil varken özgür bırakmak. Katilleri salan adalet sistemi Çiğdemciğimizi (Mater), Osman Kavala’yı, seçilmiş belediye başkanlarımızı hapse atıyor.”

“BU ÖDÜL BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

2025 Hrant Dink Ödülü’ne Türkiye dışından gazeteci ve insan hakları savunucusu Helena Malena Garzón layık görüldü. Garzón, yıllardır Avrupa-Afrika batı sınırındaki göç rotalarında hayatta kalmak için mücadele eden insanların sesini duyurmak için çalışıyor. Ödülün önemini şu sözlerle belirtti: “Hrant Dink hakikati, hafızayı ve halklar arası bir arada yaşamı savunduğu için öldürüldü. Bu nedenle bu ödül benim için büyük bir onur. Bu ödül yeniden filizlenen köklerden doğduğu için anlamlı.”

“TIPKI HRANT DİNK GİBİ SUSTURULDU”

Türkiye Ödülü ise bilim insanı Bülent Şık’a verildi. Şık, ödüle dair “Bu ödül, adını taşıyan insanın hayatı, mücadelesi ve yarım kalan sözleriyle iç içe geçtiği için bambaşka bir anlam taşıyor.” dedi.

Otuz beş yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden avukat dayısı Ahmet Albay’ın yaşamının Hrant Dink’in yaşamına benzediğini şöyle anlattı: “O da adalet ve eşitlik için mücadele ediyor, insanı ve insanlığı savunuyordu. Tıpkı Hrant Dink gibi susturuldu. İnançları ve idealleri uğruna hayatını veren bu insanlar bize güç veriyor ve başka türlü bir hayatın mümkün olduğunu hatırlatıyor.”