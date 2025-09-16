Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı havayollarında iç hatlarda 'su ikramına” başlandığına ilişkin duyurusuna muhalefetten büyük tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Milletvekilleri, "Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık. 'Bir bardak suyun lafı mı olur?' diyenler olabilir ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SENDEN ÖNCE SU VE SANDVİÇ VARDI”

Uraloğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasında milletvekilleri de yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Uraloğlu'na "Uçak biletleri 5 bin TL. Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi! Su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor. Buna birisi hatırlatsa: Senden önce su ve sandviç ikramı vardı zaten. Gerçekten su içerek mi bu kafayı buldunuz?" diye seslendi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tepkisini "Hem temsil ettiği Bakanlığı, hem de bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nı mahcup eden bir paylaşım. THY’nin kanatlarını da, ülkenin ufkunu da ağırlaştıran şey; liyakatsizliğin yüküdür" ifadeleriyle dile getirdi.

Balıkesir Bağımsız Milletvekili Burak Dalgın ise "Türkiye neden internet hızında dünyada 100'üncü? Bursa, Antalya gibi şehirlerimize ne zaman tren gelecek? Ankara-İstanbul arası neden bilet yok? Kamu Özel İşbirliği projeleri neden çok pahalı?" sorularını yöneltip "Bunlara cevap bekliyorsanız. Üstüne bir bardak su için” dedi.