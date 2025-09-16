Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ağrı'da bulunan KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kaldığı odalarının hijyenden uzak ve kirli fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

"KYK’nın asli görevi, gençlere sırtına yük bindirmek değil, onlara insanca barınma koşulları sağlamaktır"

CHP'li Tanal'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Ağrı’da KYK yurtlarına yerleştirilen öğrenciler, daha ilk günden pis lavabo ve tuvaletler, temizlenmemiş odalar, duvarları dökülen koridorlar ve kir içinde teslim edilen yaşam alanları ile karşı karşıya bırakılmıştır. Fotoğraflar açıkça göstermektedir ki, yurtlar öğrencilere teslim edilmeden önce en temel temizlik ve hijyen koşulları sağlanmamıştır. Bu durum yalnızca idari bir ihmal değil, KYK Yurt Yönetmeliği’ne de aykırıdır. Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri; öğrencilere sağlıklı, güvenli, hijyenik ve insana yakışır barınma ortamı sağlanmasını emretmektedir. Oysa mevcut tablo, Anayasa’nın madde 42’de güvence altına aldığı eğitim hakkını, madde 17’de korunan insan onurunu ve madde 56’daki sağlıklı çevrede yaşama hakkını doğrudan ihlal etmektedir. Devletin ve KYK’nın asli görevi, gençlere sırtına yük bindirmek değil, onlara insanca barınma koşulları sağlamaktır. Bugün öğrencileri hijyen ve güvenlikten yoksun, sağlıksız koşullara mahkûm eden iktidar, yarın eğitimde, sağlıkta ve ekonomideki çöküşün bedelini ülkeye ödetmektedir. Bu tablo sadece barınma sorunu değil, aynı zamanda bir hukuk, demokrasi ve sosyal adalet sorunudur. GENÇLERİMİZİN SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR YAŞAM HAKKINI sonuna kadar savunacağız. KYK Yurtları Yönetmeliği’ne aykırı bu koşulları ifşa ediyoruz ve çözüm için derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.