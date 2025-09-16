Altındağ Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül askeri darbesine tanıklık edenlerin, yakınlarının ve tarihe ilgi duyan binlerce vatandaşın Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne akın ettiği belirtildi. Müze ziyaretçileri, bir dönem burada kalan siyasetçilerin, gazetecilerin ve edebiyatçıların yaşamlarına birebir tanıklık etti.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi’nin Türkiye’nin siyasi hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her yıl 12 Eylül’de binlerce kişi burada buluşuyor. Ankara’dan olduğu kadar, Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta yurt dışından gelen ziyaretçiler oluyor. Hem hatıralar hem de acılar burada tazeleniyor.”

6. Koğuş ve Darağacı Yoğun İlgi Gördü

Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanların başında, Ulucanlar’da kalmış önemli isimlere ait kişisel eşyaların yer aldığı 6. Koğuş yer aldı. Bu bölümde Bülent Ecevit, Deniz Gezmiş, Muhsin Yazıcıoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Fakir Baykurt, Metin Toker ve daha birçok tanınmış isme ait eşyalar ve biyografik bilgiler sergileniyor.

Müzenin avlusunda yer alan ve tarihe tanıklık etmiş idam sehpası (darağacı) da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, halk arasında “Hilton Koğuşu” olarak bilinen koğuş da en çok ziyaret edilen bölümler arasında.