Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın damperi, yaya üst geçidine çarptı.

Kazada TIR'ın şoförü hafif yaralanırken, damper üst geçide takılı kaldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 14.30 sularında TEM Otoyolu Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Edirne istikametine ilerleyen 34 FRC 521 plakalı TIR, damperinin açılması nedeni ile yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, damperden ayrılan TIR'ın kupası yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan TIR şoförünü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

Üst geçide sıkışan damper, vinç yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza yapan TIR'dan ve üst geçitten yola düşen parçalar yol bakım ekipleri tarafından temizlendi.

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.