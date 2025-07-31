Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Arif Alan (18) kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akpınar kavşağında meydana geldi. Muhammet Arif Alan'ın kullandığı 32 ACC 866 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Ali Şahin idaresindeki 07 LBD 64 plakalı cip çarpıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Arif Alan kaskı sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)