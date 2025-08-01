ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye dahil birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergilerini içeren yeni kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, Türkiye'den ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Kararın, yayımlandıktan 7 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Resmi tabloda yer alan bilgilere göre, farklı ülkelere uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişiyor. Türkiye ile birlikte İsrail ve Japonya’ya da yüzde 15 oranında ek vergi uygulanacak.

Suriye En Yüksek Vergi Oranıyla Listenin Başında

Kararnamede yer alan ülkelere getirilen ek gümrük vergisi oranları şöyle:

Suriye: %41

İsviçre: %39

Güney Afrika: %30

Hindistan: %25

Türkiye, İsrail, Japonya: %15

İngiltere: %10

Yeni vergi düzenlemesinin, uluslararası ticaret ilişkilerinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.