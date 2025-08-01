Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Cuma gecesi ile 2-3 Ağustos tarihlerinde, Samsun Yolu-Ulus istikametinde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve asfalt yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen bu geçici uygulamanın, ulaşım güvenliğini artırmak ve şehir içi trafiği daha konforlu hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.