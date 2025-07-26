Ankara’da Eymir Gölü yakınlarında başladığı düşünülen yangın, bölgedeki ODTÜ ormanına ve yakındaki hayvan barınağına doğru ilerliyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre yoğun duman, çevreden net şekilde görüldü. Yangının çıkış noktasının barınağa oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bölgeye Çok sayıda itfaiye aracı sevk ediliyor.

Eymir Gölü’ne yakın bölgede çıkan yangın, çevredeki ODTÜ ormanı ile hayvan barınağını tehdit ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve müdahale durumu hakkında resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeleri takip ediyoruz.