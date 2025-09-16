Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel istatistikleri paylaşarak, Türkiye’nin ticari deniz filosunda 46 bin 676 gemi bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 46’sının (21 bin 665) balıkçılıkta kullanıldığını belirtti.

Ayrıca, 150 gros ton ve üzeri büyük tonajlı balıkçı gemilerinin sayısının 2017 yılında 279 iken, bugün itibarıyla yüzde 65 artışla 460’a ulaştığını açıkladı.

Gemiadamları Yönetmeliği ile İstihdam Artacak

2025 yılında yayımlanan ‘Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ ile yapılan değişiklikler sayesinde balıkçı gemilerinde istihdamın artırılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle, kabotaj sefer bölgesinde çalışan gemi insanları, yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de görev alabilecek. Böylece, balıkçı gemilerinde nitelikli personel ihtiyacı daha kolay karşılanacak.

1 Ocak 2004’ten Bu Yana 7,3 Milyon Ton Yakıt Desteği

Bakan Uraloğlu, ÖTV'siz yakıt uygulamasının başladığı 1 Ocak 2004’ten bu yana, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilere toplamda 7,3 milyon ton yakıt desteği verildiğini, bunun yaklaşık dörtte birinin (1,8 milyon ton) balıkçılara ayrıldığını vurguladı. Bu süreçte, tüm gemilere sağlanan 18,4 milyar TL’lik desteğin 4,7 milyar TL’si balıkçı teknelerine yönlendirildi.

Balıkçıların Faaliyet Alanı Genişletildi

2024 yılında Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, Bandırma, İskenderun gibi bazı limanların idari sorumluluk sahasındaki demirleme bölgeleri balıkçılığa açıldı. Ayrıca, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında Marmara Denizi’nde yapılan yeni düzenlemelerle balıkçılar, Ambarlı ve Yalova dışındaki geniş sahalarda avlanma imkânına kavuştu.