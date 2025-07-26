Gojiberry bitkisinin arılar üzerindeki olumlu etkisini keşfeden Bektaş kardeşler, arı sayısını artırarak bal sağımına da tam 1 ay erken başladı. Arıcılığa geçen yıl 9 kovanla başlayan Muhammed Bektaş, bugün 90 kovana ulaştıklarını ve bal üretiminde şeker ya da dış destek kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi.

"Gojiberry Arının Ömrünü Uzatıyor"

Şeker hastası annesi için gojiberryyi araştırıp üretmeye başlayan Bektaş, arıların gojiberryyi çok sevdiğini ve balın içinde bitkinin tohum, posası ve nektarının yer aldığını belirtti. "Gojiberry, kraliçe arının yumurta verimini kesmiyor, arının ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri içeriyor" diyen Bektaş, bu doğal besinin arı ölümlerini azalttığını ve kovanların nüfusunu hızla artırdığını vurguladı.

Geçen yıl 9 kovandan 225 kilogram süzme bal aldığını söyleyen üretici, bu yıl hedeflerinin 2,5 tona yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, şeker hastalarının bile gönül rahatlığıyla tüketebildiği gojiberry balı, sağlık sektöründen de olumlu geri dönüşler aldı.

Sivas, Gojiberry Üretiminde Türkiye'nin Yeni Merkezi Olabilir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, gojiberry bitkisinin sert karasal iklimlere dayanıklı, çok yıllık ve yaprak döken bir çalı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uslu, "Gojiberry, zengin kimyasal yapısı ve tıbbi özellikleriyle özellikle mide kanseri hücreleri üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ‘süper meyve’ olarak değerlendiriliyor. Türkiye, uygun iklimi sayesinde gojiberry üretiminde ve ihracatında önemli bir potansiyele sahip" dedi.

Ayrıca, gojiberry bitkisinin arıların üreme kapasitesini artırdığı, sayılarının korunmasına ve çoğalmasına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Uslu, "Son yıllarda azalan arı popülasyonunu artırma noktasında gojiberry önemli bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.