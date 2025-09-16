İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1811 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

“İsrail, Orta Doğu’da Büyük Kürdistan projesini hedefliyor”
“İsrail, Orta Doğu’da Büyük Kürdistan projesini hedefliyor”
İçeriği Görüntüle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 2 haftadır düzenlenen narkotik operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personelin, 21 hava aracı ve 47 narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1811 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA