Ankara’nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satışı yapılan bir iş yeri sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandı.

Tandoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şüpheli iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde ve binada hasar meydana geldi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin lastikleri ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.