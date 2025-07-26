Ankara’da Eymir Gölü çevresindeki ODTÜ ormanlarında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Müdahale sürerken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın, başkentte orman yangınlarına karşı tedbirlerin artırıldığı bir dönemde meydana geldi. Ankara Valiliği, 25 Temmuz tarihinde ormanlık alanlarda mangal yakılmasını, ateşli piknik yapılmasını ve girişleri yasaklamıştı.

Ancak tüm bu yasaklara rağmen çıkan yangın, “ihmal mi, sabotaj mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla birlikte değerlendiren bazı yurttaşlar, sosyal medyada “Bu yangınlar neden hep benzer yerlerde ve aynı dönemlerde çıkıyor?” sorusunu yöneltti.