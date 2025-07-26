Çankaya Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi Projesi” kurumların desteğiyle daha da güçleniyor. Projeye son katkı, depolarında biriktirdiği elektronik atıkları teslim eden Güven Hastanesi’nden geldi.

Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili Metin Uysal ve Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Filiz Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen teslimatta, elektronik atıklar sıfır atık yönetimi kapsamında belediyenin geri dönüşüm sistemine dâhil edildi. Güven Hastanesi yetkilileri, bu tür bir çalışmanın hayata geçirilmesini uzun süredir beklediklerini ifade ederek, 7552 sayılı İklim Kanunu çerçevesinde karbon salımının azaltılmasına kurumsal düzeyde katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Doğayı Koruyan Proje Büyüyor

Ağır metal içeriğiyle çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan elektronik atıkların doğaya zarar vermeden ayrıştırılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması hedeflenen proje, hız kesmeden genişlemeyi sürdürüyor. Proje, çevre dostu yaklaşımıyla döngüsel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki kamu kurumlarını, özel kuruluşları ve tüm eğitim kurumlarını elektronik atık toplama kampanyasına katılmaya çağırıyor.