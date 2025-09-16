Görüntülerin yayılması üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet doğrultusunda, Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak adli makamlarla irtibata geçildiği ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten Açıklama: “Gayri ahlaki görüntülerle ilgili işlem başlatıldı”

Valilikten yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.”