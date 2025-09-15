CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davayla ilgili, “Bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; bugünkü dava redde mahkum bir davadır” açıklamasında bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ekonomi, dış politika, güvenlik ve parti programı gündem maddeleri ele alındı. MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Yücel, CHP’nin adliyede itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“CHP’de Kavga Yok, Saldırılara Karşı Birlik Var”

Yücel, CHP içindeki geçmiş rekabetlerin bugün partiyi hedef alan saldırılara karşı birleştiğini vurgulayarak, “CHP’de kavga yok. CHP’nin yükselişini sekteye uğratmak isteyenler, sadece görüntü vermeye çalışıyor. Karşımızda CHP’liler değil, iktidarın aparatları var” dedi.

“Hiçbir CHP’li Baba Evine Polis Eşliğinde Girmez”

Yücel, İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik polis eşliğinde yapılan müdahaleyi eleştirerek, “Türkiye’nin 1’inci partisi CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na polis marifetiyle girme ayıbını bu ülkeye yaşattılar. Hiçbir CHP’li, baba evine polis eşliğinde girmez” ifadelerini kullandı.

Mahkemeler Tarafından Red Kararları

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na açılan davayı esastan reddettiğini hatırlatan Yücel, İstanbul’daki tedbir kararının hükümsüz olduğunu belirtti. Delegelerin kararıyla 21 Eylül’de Olağanüstü Kurultay ve 24 Eylül’de Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin gerçekleştirileceğini söyledi.

Yücel, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen iptal davasına ilişkin olarak, “Dava, hukuki eksiklikler nedeniyle duruşmaya ertelendi. Davacıların kurultay ve kongreyi erteleme talepleri reddedildi. Bu davayı açanlar CHP üyesi değil, partimizle ilgisi olmayan kişiler ve karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var” diye konuştu.