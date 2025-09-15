Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Ukrayna’ya verdiği destek üzerinden Rusya ile savaş halinde olduğunu öne sürdü.

Gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin “NATO, Rusya ile savaş halinde değil” açıklamasına yanıt verdi. Peskov, “NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu durum apaçık ortada ve ek bir kanıta gerek yok” ifadelerini kullandı.

NATO’nun doğrudan ya da dolaylı şekilde Ukrayna’ya destek sağladığını söyleyen Peskov, bu nedenle ittifakın da savaşın bir tarafı olduğunu savundu.

Rusya’nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme arzusunun sürdüğünü vurgulayan Kremlin Sözcüsü, Kiev yönetiminin ise süreci yapay biçimde yavaşlattığını dile getirdi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini belirten Peskov, “Hazırlık yapılmazsa bu görüşmenin hiçbir faydası olmaz” dedi