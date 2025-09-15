Muğla’da enerji arz güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalar kapsamında, maden sahasında yer alan zeytinlerin taşınma süreci bilimsel yöntemlerle ilerliyor. Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmasıyla Milas’ta taşınan 9 zeytin ağacının yüzde 100 oranında tutması, uygulamanın başarısını ortaya koydu. Bu sonuçların ardından MAPEG onayıyla Yeniköy Kemerköy Enerji maden sahasındaki 151 zeytin ağacı yeni yerlerine taşındı. Taşınma sırasında gençleştirme budaması uygulanarak, kök koruma teknikleriyle ağaçların yeni yerlerine sağlıklı şekilde uyum sağlaması güvence altına alındı. Tüm adımlar kayıt altına alınarak sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi sağlandı.

'ZEYTİN AĞAÇLARINI YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Projede görev alan Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş, "Zeytin ağaçları ile ilgili bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirdik. 9 tane zeytin ağacını bilimsel yöntemlerle taşıdık. Taşırken budamanın arkasından hastalıklardan korumak için işlemler yaptık. Bir ay önce 45 derece sıcaklıkta 9 ağacın taşımasını sağladık ve bunların başarıyla tuttuğunu gördük. Buradaki amaç zeytinleri taşıdıktan sonra onları yaşatmaktı. ‘Zeytin taşınır mı?’ sorusu sorulduğunda ‘Evet taşınır’ dedik. Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıdığımızı göstermek için halkımıza açığız, gelip görebilirler. Taşıdığımız zeytinler yeniden hayat bulacak. Biz ağaçlara saygı duyuyoruz. Bu ağaçların yaşatmasını istiyoruz, sadece yerlerini değiştiriyoruz. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. 'Zeytinler kesiliyor' diyenler gelip görsün. Zeytinleri yaşatmak, onlara hayat vermek için buradayız" dedi.

'HEM İSTİHDAM OLSUN HEM DE ZEYTİNLERİMİZ YAŞASIN'

Taşıma çalışmalarını yerinde inceleyen Muhtarlar Danışma Kurulu üyeleri de taşıma sürecinin şeffaf yürütülmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Muhtarlar Danışma Kurulu Sözcüsü ve Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal, “İkizköy'den taşınan zeytinleri yerinde inceledik. Bize ‘Dalından, filizinden tutar mı, tutmaz mı?’ diyenlere seslenmek istiyorum. Taşınan ağaçlar hemen hemen 5 santimetre sürgün vermiş. Zeytin ağaçları bizim için önemli ama santralden de vazgeçemeyiz. Hem santraller çalışsın, işçiler çalışsın, istihdam olsun hem de zeytinlerimiz yaşasın. Maden ve zeytin bir arada mümkün. Herkesi sağduyulu olmaya devam ediyorum" diye konuştu.