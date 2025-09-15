Altınordu ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca (45), sahilde dron çekimi yaptığı sırada kıyıdan yaklaşık 120 metre uzaklıkta bir batık kalıntısı fark etti. Kırca'nın, çektiği batık fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşması üzerine dalış eğitmeni Hakan Güney ile birlikte 4 dalgıç tarafından Rus şilebi batığına bugün keşif dalışı yaparak, batığı görüntüledi.

‘RUSYA’DAN ORDU’YA GAZ YAĞI GETİRİRKEN FIRTINADA BATTI’

Rusya’ya ait ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te Ordu'ya gaz yağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını belirten Tarihçi ve Yazar İbrahim Dizman, “Gemi bazı kaynaklarda ‘Tana’ ismiyle geçiyor ve bir Rus şilebi. Batum’dan yola çıkarak gaz yağı götürdüğü sırada fırtınaya yakalanıyor. Ordu’ya yaklaştığında Vona Limanı’na yaklaşmak ve fırtınayı orada atlatmak istiyor. Ama şu anda bulunduğumuz noktanın açıklarında kontrolü kaybediyorlar. Ordu’ya sığınmak istiyorlar ama bu noktada batıyor. Sabah olunca Ordulular, geminin imdat düdüğünü duyarak geliyorlar. Bir gemici boğuluyor, diğerleri ise kurtarılıyor. Haftalarca burada misafir oluyorlar ve sonrasında başka bir Rus gemisi gelip onları alıyor. Gemi uzun yıllar burada direkleri görünür halde kalmış, 1960’lı yıllarda gerekli izinler alınarak direkleri ve bazı demir aksamları sökülerek satılmış. Bugün yaşı 70’in üzerinde olanlar bu geminin direklerinin varlığını hatırlarlar” diye konuştu.

‘KIYIYA ÇOK YAKIN BİR NOKTADA’

Batığın kıyıya çok yakın bir noktada bulunduğunu belirten Dalış Eğitmeni Hakan Güney de “Batığı görüntülemek için dalış yaptık. Görüş çok yoktu ama teknenin başı ile arka kısmı ayrılmış. 3,5 metre genişliğinde güzel bir tekneymiş, güvertesi duruyor. Kamara kısmından arka tarafına doğru ilerledim. ‘Tana’ isimli gemi derinlik olarak 2,2 metre derinliğe sahip. Kıyıdan ortalama 120 metre açıkta. Arkadaşlarımızla birlikte dalış gerçekleştirerek sualtı görüntülerini aldık. Bu batığın Ordu'da sualtı turizminin gelişmesine katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca ise yamaç paraşütü yapan bir arkadaşının uyarısı sonucu sahilde dron çekimi yaptığı sırada batığı görüntülediği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada var olan bir şey ama yıllar sonra bu batığı yeniden gün yüzüne çıkarmak benim adıma mutluluk vericiydi. Aslında burada böyle bir batık olduğunu herkesin bildiğini sanıyordum ama kimse bilmiyormuş." (DHA)