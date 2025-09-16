Netflix’in büyük ses getiren belgeseli Tinder Avcısı ile dünya gündemine oturan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan’da gözaltına alındı. Gerçek adı Shimon Yehuda Hayut olan Leviev, Gürcistan’ın Batum Havalimanı’nda güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

Yetkililer, gözaltının Interpol’ün kırmızı bülten talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak Leviev’in hangi dosya veya suçlamalar kapsamında gözaltına alındığı konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Simon Leviev, kendisini zengin bir elmas imparatorluğunun varisi olarak tanıtarak kadınları kandırmakla suçlanıyordu. Tinder üzerinden tanıştığı kişilere sahte hayat hikâyeleri anlatarak onlardan yüz binlerce dolar aldığı iddia edilen Leviev, 2019’da Yunanistan’da yakalanıp İsrail’e iade edilmişti. Sahtecilik ve dolandırıcılıktan aldığı 15 aylık hapis cezasının sadece 5 ayını yatmış, pandemi nedeniyle tahliye edilmişti.

Batum’da yakalanan Leviev’in iade sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.