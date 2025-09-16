SGK’nın geri ödeme listesine eklenen ilaçlar şu şekilde sıralandı:

Bakan Işıkhan açıklamasında, "64 yeni ilaç milletimize hayırlı olsun. Yerli ve milli ilaç sanayimizi desteklemeye, halkımızın ilaca erişimini kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların büyük bölümünün yerli üretim olması, Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte farklı tedavi alanlarında da yerli ilaçlara öncelik verilerek halk sağlığını desteklemeye devam edecek.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar