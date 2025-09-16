SGK’nın geri ödeme listesine eklenen ilaçlar şu şekilde sıralandı:

5 adet kan ürünü

3 adet KOAH ilacı

4 adet diyabet ilacı Kilis sınır kapısında Suriyeli yoğunluğu! İçeriği Görüntüle

4 adet alerji aşısı

4 adet antibiyotik

1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç

Bakan Işıkhan açıklamasında, "64 yeni ilaç milletimize hayırlı olsun. Yerli ve milli ilaç sanayimizi desteklemeye, halkımızın ilaca erişimini kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların büyük bölümünün yerli üretim olması, Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte farklı tedavi alanlarında da yerli ilaçlara öncelik verilerek halk sağlığını desteklemeye devam edecek.

💊Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



✅ 5 Adet Kan Ürünü,

✅ 3 Adet KOAH ilacı,

✅ 4 Adet Diyabet İlacı,

✅ 4 Adet Alerji Aşısı,

✅ 4 Adet Antibiyotik,

✅ 1 Adet Biyobenzer Göz İçi Uygulanan İlaç



Başta olmak üzere 51 adedi yerli… pic.twitter.com/PrVkGTVdTE — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 16, 2025