Özellikle Temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşmasıyla su tüketiminde belirgin bir artış gözlemlendi. 24 Temmuz 2025 tarihinde ise 3 milyon 750 bin metreküp ile ayın en yüksek günlük su tüketimi kayıtlara geçti.

İBB açıklamasında, yıl boyunca İstanbul’da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila 3 oranında artış beklendiği ve Temmuz ayı verilerinin bu tahminlerle paralel seyrettiği belirtildi.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan yetkililer, kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemlerin devam ettiğini, bireysel su kullanımında da dikkatli olunmasının önem taşıdığını vurguladı.