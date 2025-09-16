Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcıoğlu hakkında, TSK’dan ihraç edilen askerlerle ilgili bir WhatsApp grubunda protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Bağcıoğlu hakkında, “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçlamaları yöneltilmişti. Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada yetkisizlik kararı vererek yargılamayı İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Savcı Beraat Talep Etti, Mahkeme Suç Unsuru Bulmadı

Davanın bugünkü duruşmasında, savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat yönünde görüş bildirdi.

Yankı Bağcıoğlu ise yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna el vermez. Teğmenleri yalnız bırakmaya da gönlüm el vermez. Takdir mahkemenindir.”

Mahkeme heyeti, delilleri değerlendirerek Bağcıoğlu'nun beraatine karar verdi.

Bağcıoğlu: “Hedef Göstermeyle Başlayan Süreç, Beraatle Sonuçlandı”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Yankı Bağcıoğlu, kararın ardından şu açıklamayı yaptı:

“Hedef göstermeyle başlayan süreç, hukukun üstünlüğü sayesinde beraatle sonuçlandı. Ankara’daki savcılığa ve İzmir’deki mahkeme heyetine teşekkür ederim.”