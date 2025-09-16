İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gazze yanıyor” ifadesini kullanarak operasyonun şiddetini gözler önüne serdi.

ABD’den Uyarı: Anlaşma İçin Süre Daralıyor

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Gazze’deki durumla ilgili yaptığı açıklamada, rehinelerin kurtarılması veya ateşkes için zamanın daraldığını belirterek, anlaşma yapılması için “çok kısa bir pencere kaldığını” söyledi. Rubio'nun sözleri, bölgede diplomatik çözüm umudunun zayıflamakta olduğunu işaret ediyor.

Rehine Yakınları Endişeli: "Oğlum Bombalanan Bölgede"

İsrailli rehine yakını Anat Angrest, oğlunun IDF tarafından yoğun şekilde bombalanan Gazze Şehri bölgesinde tutulduğunu söyledi. Angrest, operasyonların rehine hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayarak hükümete çağrıda bulundu.

İş Dünyasından Tepki: “Ekonomik Çöküşe Gidiyoruz”

İsrail İş Dünyası Forumu, Başbakan Netanyahu’yu hedef alarak, ülkedeki mevcut politikaların İsrail’i “tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş” bir ekonomik çöküşe sürüklediğini açıkladı. Forum, özellikle savaşın uzaması ve iç siyasi krizlerin ekonomide ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Times of Israel