Türk musikisinin tanıtılması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı, yeni eğitim döneminde kapılarını genç yeteneklere açtı.

Başvuru ve sınav süreci büyük bir titizlikle yürütülürken, yapılan özel yetenek sınavı sonucunda 60 öğrenci konservatuvar bünyesinde eğitim görmeye hak kazandı.

Öğrenciler, konservatuvar çatısı altında kendi ilgi alanlarına uygun enstrümanlarda eğitim alabilecek. Ney, ud, kanun, keman gibi telli ve yaylı çalgıların yanı sıra kudüm, bendir, daire, def ve darbuka gibi geleneksel vurmalı enstrümanların eğitimi de verilecek. Bu sayede gençler, hayallerine ulaşma yolunda önemli bir fırsat yakalayacak.

Program kapsamında öğrencilere yalnızca enstrüman eğitimi değil; aynı zamanda ses eğitimi, Türk müziği usulleri, solfej ve dikte, nazariyat, formlar, müzik kültürü, eser analizi, repertuvar çalışmaları ile stüdyo ve kayıt teknikleri dersleri de sunulacak. Eğitimler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın deneyimli akademisyenleri tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, özel yetenek sınavında başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: “Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolda öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sincan Belediyesi olarak gençlerimizin daima yanında olacak, sanata ve sanatçıya desteğimizi sürdüreceğiz.”